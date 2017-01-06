Виталий Мутко: Надеюсь, Устюгов надолго вошел в элиту мировых лыж

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал победу лыжника Сергея Устюгова в пяти гонках «Тур де Ски».

- Сергей Устюгов демонстрирует великолепную форму. Наконец-то к его мастерству и классу добавились спортивная злость и уверенность. Рад за него и, надеюсь, он надолго вошел в элиту мировых лыж. Пятая победа подряд, и настолько уверенная и мощная, что просто радуешься за него, - сказал Мутко ТАСС.

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски». На этот раз 24-летний спортсмен показал лучшее время в гонке на 10 км. Ранее Устюгов добился побед на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании.

