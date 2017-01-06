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Луис Энрике: Стоит помнить, что у судей самая сложная работа

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

«Учитывая то, как складывалась игра, гол вдохнул в нас жизнь. В концовке матча мы заслуживали того, чтобы сравнять счет. В ответном матче нам придется играть «на ноль», хотя это будет и непросто. Перед нами стоит сложная задача. Но при помощи наших болельщиков у нас будет хорошая возможность пройти дальше в Кубке.

В первом тайме нам не хватало точности, и игра пошла по непростому для нас сценарию: с двумя пропущенными голами, желтыми карточками, злостью и спорами с арбитром.

Во втором тайме мы уже полностью контролировали игру. После перерыва команда хорошо чувствовала себя на поле, создавала возможности, чтобы сравнять счет. Мы были в игре.

В конце первого тайма я был недоволен решениями арбитра. Но стоит помнить, что очень сложно оценивать работу судей, у которых самая сложная работа», – приводит Goal.com слова Луиса Энрике.

Напомним, во втором тайме главный арбитр матча Давид Фернандес Борбалан удалил двух игроков «Атлетика» – Рауля Гарсию и Андера Итурраспе.

Ответный матч пройдет 11 января на «Камп Ноу».

Матч

Атлетик - Барселона - 2:1 (2:0)

Голы

Адурис 25 (1:0). Уильямс 29 (2:0). Месси 52 (2:1).

Состав

Атлетик: Ираисос, Саборит (Муньяин, 68), Сан Хосе, Эчейта, Боведа, Лапорте, Балензиага, Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)

Барселона: тер Штеген, Пике, Умтити (Алькасер, 87), Альба, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Роберто, Иньеста, Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Адурис, 41; Итурраспе, 54; Гарсия, 55 - Умтити, 41; Бускетс, 45; Иньеста, 45; Альба, 45

Удаления:

Гарсия, 74; Итурраспе, 81 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

05 января 23:15, Сан Мамес, Текстовая трансляция

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