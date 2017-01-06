Луис Энрике: Стоит помнить, что у судей самая сложная работа

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

«Учитывая то, как складывалась игра, гол вдохнул в нас жизнь. В концовке матча мы заслуживали того, чтобы сравнять счет. В ответном матче нам придется играть «на ноль», хотя это будет и непросто. Перед нами стоит сложная задача. Но при помощи наших болельщиков у нас будет хорошая возможность пройти дальше в Кубке.

В первом тайме нам не хватало точности, и игра пошла по непростому для нас сценарию: с двумя пропущенными голами, желтыми карточками, злостью и спорами с арбитром.

Во втором тайме мы уже полностью контролировали игру. После перерыва команда хорошо чувствовала себя на поле, создавала возможности, чтобы сравнять счет. Мы были в игре.

В конце первого тайма я был недоволен решениями арбитра. Но стоит помнить, что очень сложно оценивать работу судей, у которых самая сложная работа», – приводит Goal.com слова Луиса Энрике.

Напомним, во втором тайме главный арбитр матча Давид Фернандес Борбалан удалил двух игроков «Атлетика» – Рауля Гарсию и Андера Итурраспе.

Ответный матч пройдет 11 января на «Камп Ноу».