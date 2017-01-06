«Зенит» предложил Самарису 2,7 миллиона евро в год

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис в случае перехода в «Зенит» будет получать 2,7 миллиона евро в год, сообщает Ojogo.pt.

По информации издания, переговоры между клубами ведутся, несмотря на то, что агент Самариса Иоаннис Эммануилидис ранее опроверг эту информацию.

Напомним, в СМИ сообщалось, что «Зенит» предложил за греческого футболиста 20 миллионов евро.

Самарис играет за «Бенфику» с 2014 года после перехода из «Олимпиакоса». В сезоне 2016/2017 27-летний грек провел за лиссабонский клуб во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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