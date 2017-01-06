Кубок мира по биатлону. Женский спринт. Онлайн
«Советский спорт» проводит
текстовую трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
(Германия).
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|Хоккей
|США (U-20)5 : 4 БКанада (U-20)
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|Автомобилист0 : 0Торпедо
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|Медвешчак- : -Адмирал
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|Югра4 : 2Спартак
|Биатлон
|Спринт. Женщины
|Футбол
|Эспаньол- : -Депортиво
«Советский спорт» проводит
текстовую трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
(Германия).