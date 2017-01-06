Александр Бурмистров: Очень рад, что начну 2017 год с чистого листа

Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров после первой тренировке в составе «койотов» прокомментировал свой обмен из «Виннипега».

«Я не катался уже три дня и не играл целый месяц. Так что здорово было потренироваться с командой, узнать игроков на льду, понять, на что они способны, и постараться показать, на что способен я.

Обмен в «Аризону» – большая возможность для меня. Это новая глава и новая страница для меня. Я начну 2017 год с чистого листа, чему очень рад. Все мои друзья знают, что я ждал этого шанса. Не собираюсь излишне на себя давить. Просто хочу выходить на лед, показывать свою игру и помогать команде», – приводит слова Бурмистрова официальный сайт «Аризоны».

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний центральный нападающий набрал 2 (0+2) очка в 23 матчах при показателе полезности «–6».