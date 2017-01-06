КХЛ. «Югра» - «Спартак», «Барыс» - «Сочи» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Югра - Спартак - 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)3-й период
Голы:
Калинин (Мирнов), 5:00 (0:1). Королёв (Курьянов), 12:44 (1:1). Макаров (Горбунов, Варфоломеев), 14:23 (2:1). Лапенков (Алексеев), 19:33 (3:1). Потапов (Бобров, Гилрой), 42:09 (3:2). Алексеев (Лапенков, Акмальдинов), 46:20 (4:2).
Место и дата
06 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Автомобилист - Торпедо - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
06 января 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Барыс - ХК Сочи - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
06 января 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 января 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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