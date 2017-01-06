Устюгов поздравил Нортуга с днем рождения

Российский лыжник Сергей Устюгов после окончания гонки в рамках «Тур де Ски» поздравил норвежца поздравил Петтера Нортуга с днем рождения.

- Петтер, жду тебя в Лахти на чемпионате мира. Знаю, что не собираешься вешать лыжи на гвоздь. У тебя, как и у любого спортсмена, который не бежит на «Тур де Ски», чешутся руки. Знаю, что приедешь в Лахти голодный и злой и возьмешь свое! С днем рождения! – передает слова Устюгова «Р-Спорт».

Напомним, сегодня двукратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира по лыжным гонкам Петтеру Нортугу исполнился 31 год.

Добавим, что россиянин Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски». На этот раз 24-летний спортсмен показал лучшее время в гонке на 10 км. Ранее Устюгов добился побед на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании.