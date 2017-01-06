Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы по санному спорту
Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на проходящем в немецком Кенигзее чемпионате Европы по санному спорту.
Российский спортсмен показал по сумме двух попыток результат 1 минута 38,363 секунды.
Второе место завоевал немецкий саночник Ральф Палик (1.38,611), бронза досталась занял представитель Австрии Вольфганг Киндл (1.38,823).
Еще один представитель российской команды Роман Репилов занял четвертое место.
Напомним, что соревнования пройдут в Германии 5-6 января.
Чемпионат
Европы
Кенигзее
Одиночники
Мужчины
Финал
1. Семен Павличенко (Россия) 49.245
2. Ральф Палик (Германия) +00.056
3. Вольфганг Киндль (Австрия) +00.184
4. Роман Репилов (Россия) +00.263
5. Феликс Лох (Германия) +00.327 …
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