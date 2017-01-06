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Плишкова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира WTA между чешкой Каролиной Плишковой и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Плишковой.

Матч продолжался один час и четыре минуты. Чешка сделала больше эйсов (7:1) и совершила меньше двойных ошибок (3:6). В финале Плишкова сыграет с француженкой Ализе Корне. Ее соперница по полуфиналу испанка Гарбинье Мугуруса при счете 1:4 отказалась от борьбы из-за травмы.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Плишкова К. (Чехия) - 2:6, 4:6

Место и дата

06 января 15:00, , Онлайн-трансляция

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