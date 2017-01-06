Плишкова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Брисбене
Матч 1/2 финала турнира WTA между чешкой
Каролиной Плишковой и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой чешской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Плишковой.
Матч продолжался один час и
четыре минуты. Чешка сделала больше эйсов (7:1) и совершила меньше двойных
ошибок (3:6). В финале Плишкова сыграет с француженкой Ализе Корне. Ее
соперница по полуфиналу испанка Гарбинье Мугуруса при счете 1:4 отказалась от
борьбы из-за травмы.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой
фонд 890 100 долларов
Открытые
корты, хард
Одиночный
разряд
1/2 финала
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Плишкова К. (Чехия) - 2:6, 4:6
Место и дата
06 января 15:00, , Онлайн-трансляция
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