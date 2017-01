Virtus.pro сыграет с OpTic Gaming в первом матче ELEAGUE Major

Организаторы турнира ELEAGUE Major по CS:GO анонсировали расписание первого раунда.



Gambit eSports vs. North

Fnatic vs. G2 Esports

SK Gaming vs. HellRaisers

Virtus.pro vs. Optic Gaming

Natus Vincere vs. mousesports

Teal Liquid vs. EnVyUS

Astralis vs. GODSENT

FlipSid3 vs. FaZe Clan



Команды на групповом этапе сыграют по швейцарском системе.



ELEAGUE Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.



Источник