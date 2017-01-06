Медведев обыграл Ковалика и вышел в полуфинал турнира в Ченнаи
Матч 1/4 финала турнира в
Ченнаи (Индия) между словаком Йозефом Коваликом и россиянином Даниилом
Медведевым завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1,
6:4 в пользу Медведева.
Матч продолжался один час и 24
минуты. Медведев сделал больше эйсов (8:3) и совершил меньше двойных ошибок
(2:5). В полуфинале Даниил сыграет с Дуди Селой из Израиля.
Турнир АТР
Ченнаи (Индия)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 447 480 долларов
1/4 финала
Йозеф Ковалик (Словакия) — Даниил
Медведев (Россия) — 1:6, 4:6
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