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Медведев обыграл Ковалика и вышел в полуфинал турнира в Ченнаи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира в Ченнаи (Индия) между словаком Йозефом Коваликом и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Медведева.

Матч продолжался один час и 24 минуты. Медведев сделал больше эйсов (8:3) и совершил меньше двойных ошибок (2:5). В полуфинале Даниил сыграет с Дуди Селой из Израиля.

Турнир АТР

Ченнаи (Индия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 447 480 долларов

1/4 финала

Йозеф Ковалик (Словакия) — Даниил Медведев (Россия) — 1:6, 4:6

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