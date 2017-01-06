Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин
Четырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент российской спортсменки Анна Митькова на страницы Ефимовой в Facebook.
«Надеемся, теперь Юлия Ефимова наконец-то избавилась от проблемы, которая беспокоила её с апреля прошлого года. Сегодня в иерусалимской клинике Ramat Aviv Medical Center доктор Шломо Царфати провел Юле операцию по частичному удалению миндалин методом лазерной тонзиллэктомии. Все прошло в штатном режиме. Мы пообщались сразу после хирургического вмешательства – Юля была в хорошем настроении, улыбалась, шутила. Ей уже сейчас можно покинуть клинику, но пока она отдыхает в палате. Операцию на носу доктор Царфати после осмотра решил не делать – будем решать медикаментозными методами. Юля проведет в Израиле ближайшую неделю. На 9 января назначен приём, после которого станут понятны точные сроки восстановления. Пока ориентиры такие: неделю пить антибиотики, тренировки можно возобновить через две-три недели,» - говорится в сообщении.