Четырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент российской спортсменки Анна Митькова на страницы Ефимовой в Facebook.

«Надеемся, теперь Юлия Ефимова наконец-то избавилась от проблемы, которая беспокоила её с апреля прошлого года. Сегодня в иерусалимской клинике Ramat Aviv Medical Center доктор Шломо Царфати провел Юле операцию по частичному удалению миндалин методом лазерной тонзиллэктомии. Все прошло в штатном режиме. Мы пообщались сразу после хирургического вмешательства – Юля была в хорошем настроении, улыбалась, шутила. Ей уже сейчас можно покинуть клинику, но пока она отдыхает в палате. Операцию на носу доктор Царфати после осмотра решил не делать – будем решать медикаментозными методами. Юля проведет в Израиле ближайшую неделю. На 9 января назначен приём, после которого станут понятны точные сроки восстановления. Пока ориентиры такие: неделю пить антибиотики, тренировки можно возобновить через две-три недели,» - говорится в сообщении.