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«Зенит» сыграет с «Айнтрахтом» на первом сборе

Источник:  ФК «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)Комментарии

На тренировочном сборе в ОАЭ «Зенит» встретится с немецким «Айнтрахтом».

9 января сине-бело-голубые соберутся в Петербурге для прохождения медосмотра. Сбор в ОАЭ пройдет с 11 по 22 января, матч против «Айнтрахта» состоится 14 января.

Напомним, после 16 игр «Айнтрахт» располагается на четвертом месте в немецкой Бундеслиге, набрав 29 очков.

В составе немецкого клуба играет бывший полузащитник «Зенита» Сабольч Хусти.

Хусти выступал за «Зенит» с 2009 по 2012 год, за это время он провел за сине-бело-голубых 78 матчей и забил 11 мячей.

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