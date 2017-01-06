Примера. 17-й тур. «Эспаньол» - «Депортиво» и другие матчи
Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании.
Матч
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Х., Фуэго, Пьятти, Диоп, Лопес Д., Хурадо, Морено, Кайседо
Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Борхес, Гильерме, Хиль, Хуанфран, Чолак, Альбентоса, Андоне, Бабел
Место и дата
06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция