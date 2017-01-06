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Примера. 17-й тур. «Эспаньол» - «Депортиво» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании.

Матч

Эспаньол - Депортиво

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Х., Фуэго, Пьятти, Диоп, Лопес Д., Хурадо, Морено, Кайседо

Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Борхес, Гильерме, Хиль, Хуанфран, Чолак, Альбентоса, Андоне, Бабел

Место и дата

06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Гранада

Место и дата

07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Эйбар - Атлетико

Место и дата

07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Спортинг

Место и дата

07 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Севилья

Место и дата

07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Атлетик - Алавес

Место и дата

08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

Матч

Бетис - Леганес

Место и дата

08 января 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Малага

Место и дата

08 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Барселона

Место и дата

08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Валенсия

Место и дата

09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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