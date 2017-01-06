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«Югра» уверенно переиграла «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Югры» на своей площадке одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» со счетом 5:2.

Заброшенными шайбами у хозяев отличились Антон Королев, Александр Макаров, Евгений Лапенков, Андрей Алексеев и Роман Людучин. У москвичей точные броски на счету Дмитрия Калинина и Максима Потапова.

После этой игры «Югра» набрала 52 очка в 47 встречах первенства КХЛ и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак», имея в активе 60 баллов в 46 играх чемпионата, занимает 10 место на «Западе».

Следующий матч «Спартак» проведет 8 января в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». «Югра» в тот же день на своем льду примет ХК «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Югра - Спартак - 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы:

Калинин (Мирнов), 5:00 (0:1). Королёв (Курьянов), 12:44 (1:1). Макаров (Горбунов, Варфоломеев), 14:23 (2:1). Лапенков (Алексеев), 19:33 (3:1). Потапов (Бобров), 42:09 (3:2). Алексеев (Лапенков, Акмальдинов), 46:20 (4:2). Людучин (Королёв), 59:50 (5:2).

Место и дата

06 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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