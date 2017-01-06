«Югра» уверенно переиграла «Спартак»

Хоккеисты «Югры» на своей площадке одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» со счетом 5:2.

Заброшенными шайбами у хозяев отличились Антон Королев, Александр Макаров, Евгений Лапенков, Андрей Алексеев и Роман Людучин. У москвичей точные броски на счету Дмитрия Калинина и Максима Потапова.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>

После этой игры «Югра» набрала 52 очка в 47 встречах первенства КХЛ и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак», имея в активе 60 баллов в 46 играх чемпионата, занимает 10 место на «Западе».

Следующий матч «Спартак» проведет 8 января в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». «Югра» в тот же день на своем льду примет ХК «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат