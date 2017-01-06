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Наталия Гарт: Павличенко, выиграв ЧЕ на немецкой трассе, оправдал надежды

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировал успех российского спортсмена Семена Павличенко на чемпионате Европы.

- Я очень волновалась сегодня, но рассчитывала на то, что Семен может добиться успеха, как и Роман Репилов и Степан Федоров. Они втроем очень сильно выступают в этом сезоне, поэтому на них, естественно, были большие надежды сегодня. И они эти надежды оправдали. Роман и Степан уступили лидерам совсем немного, а Семен, конечно, молодчик, выиграл на немецкой трассе!

Он победил за счет усердной работы летом в подготовительный период. Он вышел на пик формы как раз к основным соревнованиям сезона. Следующий шаг – чемпионат мира. Спасибо всем нашим спортсменам и тренерам за такие результаты и эмоции, которые они нам подарили, - передает слова Гарт «Р-Спорт».

Напомним, российский саночник Семен Павличенко на проходящем в немецком Кенигзее чемпионате Европы по санному спорту завоевал золотую награду.
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