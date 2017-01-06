Коукалова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Акимова – 14-я
На этапе Кубка мира по биатлону
в Оберхофе (Германия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Победу одержала
чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.
Победительница преодолела
дистанцию за 22 минуты и 28,5 секунд при точной стрельбе. Второй стала Кайса
Макарайнен из Финляндии. Она проиграла Коукаловой 21,3 секунд при двух промаха.
На третьем месте француженка Мари Дорен Абер – 24 секунды отставания от
Коукаловой при одном промахе.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию гонки.
Кубок мира по биатлону
Оберхоф (Германия)
Спринт. Женщины
7,5 км
1. Габриэла Коукалова (Чехия)
22.28,5 (0)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 21,3 (2)
3. Мари Дорен Абер (Франция) + 24,0 (1)
...14. Татьяна Акимова (Россия) + 1.22,0 (1)
...27. Ульяна Кайшева (Россия) + 1.49,0 (2)
28. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.51,1 (2)
...43. Ирина Услугина (Россия) + 2.16,5 (2)
...47. Ольга Подчуфарова (Россия) + 2.26,8 (2)