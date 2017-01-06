«Локомотив» проведет первый зимний сбор в Испании

Московский «Локомотив» свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части сезона-2016/17 проведет в Испании с 10 по 23 января. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

«9 января футболисты «Локомотива» выйдут из отпуска - на этот день запланировано медобследование. Первый сбор основного состава пройдёт с 10 по 23 января в Эстепоне (Испания),» - говорится в сообщении.

Во время первого сбора футболисты «Локомотива» проведут три матча: 16 января железнодорожники сыграют с молодежным составом немецкого «Вердера», 19-го проведут матч против швейцарского «Базеля», а 22-го встретятся с болгарским ЦСКА.