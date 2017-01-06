«Манор» может оказаться под внешним управлением из-за банкротства
Команда «Манор» второй раз за
последние несколько лет оказалась на грани банкротства и рискует оказаться под
внешним управлением.
Как сообщает Autosport,
команда, в течение двух предыдущих сезонов финансируемая основателем OVO Energy
Стивеном Фитцпатриком, обратилась в компанию FRP Advisory, которая уже
занималась ее внешним управлением после финансового коллапса в конце 2014 года.
В ноябре Фитцпатрик заявил, что ведутся переговоры с новыми инвесторами, но после этого больше не последовало ни одного комментария по данному вопросу. Если инвестор не будет найден, то в ближайшее время в Manor может быть введено административное управление. В команде пока не комментируют ситуацию.
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