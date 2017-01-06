«Брюгге» заплатил ЦСКА за Страндберга около €1,5 млн
Бельгийский «Брюгге» заплатил ЦСКА за переход нападающего Карлоса Страндберга около €1,5 млн. Об этом сообщил бельгийский портал voetbalnieuws.be.
Напомним, что 5 января официальный сайт бельгийского «Брюгге» подтвердил переход из московского ЦСКА шведского нападающего Карлоса Страндберга.
Добавим, что шведский нападающий стал игроком ЦСКА в 2015 году, перейдя из «Хаккена». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел за российскую команду восемь матчей и забил два гола.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически