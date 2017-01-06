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Григорян назвал своих помощников в «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сформировал свой тренерский штаб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе – «СКА-Хабаровск». Николай Шлеев, также работавший с главным тренером «Анжи» в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел Анзур Садиров, ранее выступавший за махачкалинское «Динамо». Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает «Анжи».

Наставником молодежной команды «Анжи» назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.

Напомним, что «Анжи» вчера объявил о назначении Григоряна. С 1999 года он в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе. 

В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ «Нижний Новгород». Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: «Химки», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Тосно» (Ленинградская область).

До перехода в «Анжи» Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровска», с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский «Спартак» (1:0) и уступив на выезде «Рубину» (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ. 

Напомним также, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба. 


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