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Игорь Егоров не подтвердил свое назначение начальником «Анжи»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный в прошлом судья Игорь Егоров прокомментировал для «Советского спорта» информацию о своем назначении начальником команды «Анжи».

– Пока рано говорить об этом, – сказал Егоров. – Есть нерешенные вопросы, в том числе, связанные с моей работой инспектором. Встречусь с руководством махачкалинского клуба 9-10 января. После этого все и решится.

Напомним, ранее было объявлено о серьезных изменениях в руководстве «Анжи». Президентом клуба стал Осман Кадиев, главным тренером — Александр Григорян.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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