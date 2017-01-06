Игорь Егоров не подтвердил свое назначение начальником «Анжи»

Известный в прошлом судья Игорь Егоров прокомментировал для «Советского спорта» информацию о своем назначении начальником команды «Анжи».

– Пока рано говорить об этом, – сказал Егоров. – Есть нерешенные вопросы, в том числе, связанные с моей работой инспектором. Встречусь с руководством махачкалинского клуба 9-10 января. После этого все и решится.

Напомним, ранее было объявлено о серьезных изменениях в руководстве «Анжи». Президентом клуба стал Осман Кадиев, главным тренером — Александр Григорян.