«Автомобилист» по буллитам уступил «Торпедо»
Хоккеисты «Автомобилиста» уступили по буллитам «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.
У «Автомобилиста» заброшенными шайбами в основное время матча отметился Никита Щитов. У «Торпедо» точный бросок на свой счет записал Бобби Батлер.
Решающий буллит реализовал Бобби Батлер.
После этой игры «Торпедо», набрав в 46 встречах 86 очков, занимает третью строчку в Западной конференции. «Автомобилист» после 46 игр чемпионата набрал 56 баллов и занимает 11 место на «Востоке».
В следующей встрече 8 января «Торпедо» встретится в гостях с «Барысом». «Автомобилист» в тот же день на своей площадке примет «Спартак».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Торпедо - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
06 января 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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