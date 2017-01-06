«Автомобилист» по буллитам уступил «Торпедо»

Хоккеисты «Автомобилиста» уступили по буллитам «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

У «Автомобилиста» заброшенными шайбами в основное время матча отметился Никита Щитов. У «Торпедо» точный бросок на свой счет записал Бобби Батлер.

Решающий буллит реализовал Бобби Батлер.

После этой игры «Торпедо», набрав в 46 встречах 86 очков, занимает третью строчку в Западной конференции. «Автомобилист» после 46 игр чемпионата набрал 56 баллов и занимает 11 место на «Востоке».

В следующей встрече 8 января «Торпедо» встретится в гостях с «Барысом». «Автомобилист» в тот же день на своей площадке примет «Спартак».

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