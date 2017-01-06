Танцюра назначен спортивным директором «Анжи», Исаев – заместителем генерального директора
«Анжи» на своем официальном
сайте сообщил о кадровых изменениях. В частности, у клуба появились новый заместитель генерального директора и спортивный
директор.
Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. Спортивным директором назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают «Анжи».
Советником президента «Анжи» Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. О других изменениях клуб сообщит дополнительно.
Напомним, вчера «Анжи» сообщил о назначении
главным тренером Александра Григоряна.
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