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Танцюра назначен спортивным директором «Анжи», Исаев – заместителем генерального директора

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

«Анжи» на своем официальном сайте сообщил о кадровых изменениях. В частности, у клуба появились новый заместитель генерального директора и спортивный директор.
Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. Спортивным директором назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают «Анжи».

Советником президента «Анжи» Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. О других изменениях клуб сообщит дополнительно.

Напомним, вчера «Анжи» сообщил о назначении главным тренером Александра Григоряна.


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