Сильверстоун может отказаться от Гран-при Великобритании

Руководство Сильверстоуна рассматривает возможность отказа от проведения Гран-при Великобритании в Формуле-1 в связи с высокими расходами.

Как сообщает Autosport, британский клуб автогонщиков, который является владельцем трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера этапа Формулы-1, направил своим участникам письмо с предупреждением о потенциальном риске в случае дальнейших убытков.

Несмотря на успех от проведения гонки 2016 года, которая собрала 139 тысяч болельщиков, Сильверстоун продолжает терпеть финансовые потери. В письме от 19 декабря председатель BRDC Джон Грант выразил желание сохранить Гран-при Великобритании, но добавил, что совет рассматривает вопрос о расторжении контракта после 2019-го.

Соглашение с FOM рассчитано до 2026-го, но может быть расторгнуто при условии уведомления за два года.