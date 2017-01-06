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Татьяна Акимова: Сегодня было тяжело с первого круга

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Работать сегодня было довольно-таки тяжело с первого круга. Второй и третий круг я просто дорабатывала. Из-за перепада температуры сразу возникают проблемы с дыханием, тяжело на стрельбе. Да, медаль из Нове Место стимулирует, но я выхожу работать и не думаю о медалях, - передает слова Акимовой пресс-служба сборной команды.

Напомним, что на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) победу в спринтерской гонке у женщин одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Лучший результат россиянок – 14–е место Татьяны Акимовой.

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