Стив Мозес: Мы не воспользовались своими шансами – это была самая большая проблема в матче с «Йокеритом»
Форвард СКА Стив Мозес подвел итоги встречи с «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:3).
– Неплохо начали, что случилось потом?
– «Йокерит» – хорошая команда, плотно действует в обороне. У нас были шансы забить, но мы не смогли ими воспользоваться – это была наша самая большая проблема.
– За счет чего «Йокерит» смог победить?
– Сложно сказать, надо пересмотреть видео. Вратарь соперника сыграл здорово, плюс они смогли реализовать свои моменты. В целом же игра была равная, – цитирует Мозеса официальный сайт СКА.
Напомним, армейцы проиграли «Йокериту» в Хельсинки со счетом 2:3. На шайбы Павла Дацюка и Патрика Херсли финская команда ответила голами Пекки Йормакки, Петера Регина и Антти Пильстрема. Подопечные Олега Знарка потерпели четвертое поражение подряд и опустились на второе место в Западной конференции, имея в активе 104 очка после 45 игр. «Йокерит», набрав 73 очка, идет на Западе седьмым.
7 января СКА встретится в Риге с местным «Динамо», а «Йокерит» примет в Хельсинки «Северсталь».
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Матч
Йокерит - СКА - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Дацюк (Войнов, Широков), 5:32 (0:1). Йормакка (Ниеми, Мяки), 19:12 (1:1). Регин (О'Нейлл, Геноуэй), 20:41 (2:1). Херсли (Плотников, Рукавишников), 23:43 (2:2 - мен.). Пильстрём (Анттила, Йенсен), 49:04 (3:2).
Место и дата
05 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция