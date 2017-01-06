Стив Мозес: Мы не воспользовались своими шансами – это была самая большая проблема в матче с «Йокеритом»

Форвард СКА Стив Мозес подвел итоги встречи с «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

– Неплохо начали, что случилось потом?

– «Йокерит» – хорошая команда, плотно действует в обороне. У нас были шансы забить, но мы не смогли ими воспользоваться – это была наша самая большая проблема.

– За счет чего «Йокерит» смог победить?

– Сложно сказать, надо пересмотреть видео. Вратарь соперника сыграл здорово, плюс они смогли реализовать свои моменты. В целом же игра была равная, – цитирует Мозеса официальный сайт СКА.

Напомним, армейцы проиграли «Йокериту» в Хельсинки со счетом 2:3. На шайбы Павла Дацюка и Патрика Херсли финская команда ответила голами Пекки Йормакки, Петера Регина и Антти Пильстрема. Подопечные Олега Знарка потерпели четвертое поражение подряд и опустились на второе место в Западной конференции, имея в активе 104 очка после 45 игр. «Йокерит», набрав 73 очка, идет на Западе седьмым.

7 января СКА встретится в Риге с местным «Динамо», а «Йокерит» примет в Хельсинки «Северсталь».