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Насри может быть дисквалифицирован за допинг на четыре года

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитнику «Севильи» Самиру Насри, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», грозит четырехлетняя дисквалификация. Футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает Goal.com, ранее в твиттере клиники Drip Doctors в Лос-Анджелесе появилась фотография Насри и сообщение о том, что футболист проходил у них процедуры. Эта запись заинтересовала антидопинговые органы. Клиника специализируется на витаминной терапии. Испанская антидопинговая организация утверждает, что ее не уведомили о прохождении процедур футболистом. Это и может быть расценено как нарушение.

Кроме того, неизвестно, какие именно процедуры проходил Насри. Есть информация, что ему могли ввести дозу жидкости, которая превышает разрешенную. Это может свидетельствовать о желании скрыть наличие запрещенного препарата.

«Нарушение статьи 2.2 антидопингового кодекса наказывается дисквалификацией. Впрочем, решение может зависеть от многих факторов. Например, было нарушение умышленным или нет. Если нарушение не было совершено умышленно, наказание может быть сокращено», - сказал представитель WADA Бен Николс.

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