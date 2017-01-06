Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)5 : 4 БКанада (U-20)
Хоккей  Автомобилист1 : 0Торпедо
Хоккей  Медвешчак1 : 1Адмирал
Хоккей  Югра5 : 2Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дарья Домрачева: Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

– Возвращение состоялось! От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты. Сегодня, скажу честно, было тяжело. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась немножко придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после какого-нибудь быстрого ускорения. В целом, старт удался. Не скажу, что было слишком волнительно. Но Оберхоф есть Оберхов – здесь всегда супербиатлонная атмосфера, поэтому немножко все-таки волновалась. Семья болела за меня в гостинице, их поддержка чувствовалась. Надеюсь на нее и после гонки, - цитирует Домрачеву «Матч ТВ».

Добавим, что на финише спринтерской гонки в Оберхофе Домрачева была 37-й с двумя минутами отставания. Победу же одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чем Анна Фролина теперь напоминает Домрачеву и Кузьмину? Новый прокол РоссииЧем Анна Фролина теперь напоминает Домрачеву и Кузьмину? Новый прокол РоссииЖенская спринтерская гонка в Оберхофе оказалась интересной не только из-за возвращения Дарьи Домрачевой после рождения ребенка.Домрачева вернулась, Коукалова победила, Кайшева – в топ-30. Итоги спринтаДомрачева вернулась, Коукалова победила, Кайшева – в топ-30. Итоги спринтаПервая женская гонка в новом году – спринт четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе – также не принесла медалей женской сборной России.Татьяна Акимова: Сегодня было тяжело с первого кругаРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.Коукалова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Акимова – 14-яНа этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.Кубок мира по биатлону. Женский спринт. Онлайн«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Андрес Бессеберг: Отстраним действующих спортсменов, если докажут, что они принимали допингПрезидент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг заявил, что если выяснится, что допинг принимали действующие биатлонисты, то они будут немедленно отстранены от соревнований.Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в ОберховеСо 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-йСегодня в 16:15 мск состоится женская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.Дмитрий Малышко: Не смог выложиться в спринте на все сто процентовРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.Антон Бабиков: В Оберхофе очень трудная трасса, в спринте было очень тяжелоРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему у него не сложилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Оберхофе.Откуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового годаОткуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового годаВ мужском спринте россияне остались без наград. Впервые в сезоне не попал на пьедестал и француз Мартен Фуркад, допустивший три промаха.Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших30-летний австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе.Николь Реш: Не исключаю возможность отстранения сборной России в будущемГенеральный секретарь IBU Николь Реш разъяснила позицию организации по допинговым делам российских биатлонистов.Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Как это былоВ четверг в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка.Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова стала гражданкой Южной КореиРоссийская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи и теперь будет представлять данную страну на международных стартах.Александр Касперович: Этап Кубка мира в Оберхофе - один из самых сложных в сезонеГлавный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к первым международным стартам января 2017 года.Шипулин призвал биатлонистов не делать поспешных выводов по поводу допинга в РоссииРоссиянин Антон Шипулин призвал своих коллег не делать поспешных выводов на фоне допингового скандала.Йоханнес Бе пропустит этап Кубка мира в ОберхофеЛидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бе не выступит на четвертом этапе Кубка мира-2016/17.Александр Тихонов: Пихлер - моральный урод. Пусть расскажет, сколько он у нас заработалЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов нелестно отозвался об экс-наставнике женской сборной России по биатлону Вольфганге Пихлере.Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-мСегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
Главные новости
Хоккей
Худобин отправлен в фарм-клуб «Бостона»
Футбол
«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евро
Футбол
Форвард ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай»
Футбол
Зоран Тошич: «Трабзонспор» сделал мне предложение, но я хочу остаться в ЦСКА
Футбол
Дрис Мертенс: Поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился на предложение из Китая
Футбол
Папа Гуйе покинул «Ростов»
Футбол
«Краснодар» заинтересовался форвардом «Перуджи»
Ралли
Пятый этап «Дакара» сокращен из-за погодных условий
Футбол
«Челси» хочет подписать Льоренте
Футбол
ФИФА представила приз лучшему футболисту года
все новости
Дарья Домрачева
Дарья Домрачевавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости