Дарья Домрачева: Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

– Возвращение состоялось! От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты. Сегодня, скажу честно, было тяжело. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась немножко придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после какого-нибудь быстрого ускорения. В целом, старт удался. Не скажу, что было слишком волнительно. Но Оберхоф есть Оберхов – здесь всегда супербиатлонная атмосфера, поэтому немножко все-таки волновалась. Семья болела за меня в гостинице, их поддержка чувствовалась. Надеюсь на нее и после гонки, - цитирует Домрачеву «Матч ТВ».

Добавим, что на финише спринтерской гонки в Оберхофе Домрачева была 37-й с двумя минутами отставания. Победу же одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.