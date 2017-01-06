Берни Экклстоун: В «Феррари» работает слишком много итальянцев

Глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что неудачи «Феррари» связаны со слишком большим количеством итальянцев в команде.

«В том, что «Феррари» не побеждает, нет вины Феттеля. Дело в машине и в команде. Сейчас «Феррари» откатилась на уровень, на котором она была до прихода Михаэля Шумахера и Тодта.

В коллективе работает слишком много итальянцев. Я ничего не имею против Италии, но этих людей нельзя назвать успешными управленцами. «Феррари» нужна свежая кровь. И я уверен в том, что Себастьян делает все возможное, чтобы добиваться успеха», - цитирует Экклстоуна Autosport.