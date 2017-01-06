Берни Экклстоун: В «Феррари» работает слишком много итальянцев
Глава менеджмента Формулы-1
Берни Экклстоун считает, что неудачи «Феррари» связаны со слишком большим
количеством итальянцев в команде.
«В том, что «Феррари» не
побеждает, нет вины Феттеля. Дело в машине и в команде. Сейчас «Феррари» откатилась
на уровень, на котором она была до прихода Михаэля Шумахера и Тодта.
В
коллективе работает слишком много итальянцев. Я ничего не имею против Италии,
но этих людей нельзя назвать успешными управленцами. «Феррари» нужна свежая
кровь. И я уверен в том, что Себастьян делает все возможное, чтобы добиваться
успеха», - цитирует Экклстоуна Autosport.
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