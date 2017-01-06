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ФИФА представила приз лучшему футболисту года

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА на своем официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.


Напомним, что церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе. Ведущими церемонии вручения станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.

Добавим, что 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.

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