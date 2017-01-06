Ярно Коскиранта: «Йокерит» чуть больше поработал и был удачливее, чем СКА

Форвард СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).

– Это уже четвертое поражение подряд.

– У нас было неплохое начало матча – мы забили гол, повели. Но после этого соперник стал действовать гораздо упорнее, мы чаще оставались без шайбы, и «Йокерит» воспользовался своими моментами.

– В чем секрет успеха «Йокерита»?

– Сложный вопрос. Наверное, они чуть больше работали и были чуть удачливее. Мы пытались забить в концовке, играя 6 на 5, но нам это не удалось. Соперник был лучше на один гол, – цитирует Коскиранту официальный сайт СКА.

Напомним, армейцы проиграли «Йокериту» в Хельсинки со счетом 2:3. На шайбы Павла Дацюка и Патрика Херсли финская команда ответила голами Пекки Йормакки, Петера Регина и Антти Пильстрема. Подопечные Олега Знарка потерпели четвертое поражение подряд и опустились на второе место в Западной конференции, имея в активе 104 очка после 45 игр. «Йокерит», набрав 73 очка, идет на Западе седьмым.

7 января СКА встретится в Риге с местным «Динамо», а «Йокерит» примет в Хельсинки «Северсталь».