Ярно Коскиранта: «Йокерит» чуть больше поработал и был удачливее, чем СКА
Форвард СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).
– Это уже четвертое поражение подряд.
– У нас было неплохое начало матча – мы забили гол, повели. Но после этого соперник стал действовать гораздо упорнее, мы чаще оставались без шайбы, и «Йокерит» воспользовался своими моментами.
– В чем секрет успеха «Йокерита»?
– Сложный вопрос. Наверное, они чуть больше работали и были чуть удачливее. Мы пытались забить в концовке, играя 6 на 5, но нам это не удалось. Соперник был лучше на один гол, – цитирует Коскиранту официальный сайт СКА.
Напомним, армейцы проиграли «Йокериту» в Хельсинки со счетом 2:3. На шайбы Павла Дацюка и Патрика Херсли финская команда ответила голами Пекки Йормакки, Петера Регина и Антти Пильстрема. Подопечные Олега Знарка потерпели четвертое поражение подряд и опустились на второе место в Западной конференции, имея в активе 104 очка после 45 игр. «Йокерит», набрав 73 очка, идет на Западе седьмым.
7 января СКА встретится в Риге с местным «Динамо», а «Йокерит» примет в Хельсинки «Северсталь».
Матч
Йокерит - СКА - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Дацюк (Войнов, Широков), 5:32 (0:1). Йормакка (Ниеми, Мяки), 19:12 (1:1). Регин (О'Нейлл, Геноуэй), 20:41 (2:1). Херсли (Плотников, Рукавишников), 23:43 (2:2 - мен.). Пильстрём (Анттила, Йенсен), 49:04 (3:2).
Место и дата
05 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция