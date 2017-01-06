Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)5 : 4 БКанада (U-20)
Хоккей  Автомобилист1 : 0Торпедо
Хоккей  Медвешчак1 : 1Адмирал
Хоккей  Югра5 : 2Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» хочет подписать Льоренте

Источник:  The GuardianКомментарии

Интерес к нападающему «Суонси» Фернандо Льоренте проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что Льоренте смог бы стать хорошей альтернативой для Диего Косты, если тот по каким-то причинам не сможет играть. Конте знаком с возможностями Льоренте по работе в «Ювентусе».

Также сообщается, что «Челси» в январе может взять испанца в аренду или подписать его на постоянной основе. Впрочем, «Суонси» пока не намерен расставаться с игроком, и «Челси» предстоит убедить их отпустить нападающего.

В текущем сезоне 31-летний Фернандо Льоренте провел 18 матчей за «Суонси» и забил шесть мячей.

Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евроНападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Форвард ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай»Нападающий ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал Fotospor.Зоран Тошич: «Трабзонспор» сделал мне предложение, но я хочу остаться в ЦСКАСербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он отметил, что предпочел бы остаться в ЦСКА.Перейдет ли Самарис в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Самарис в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Краснодар» заинтересовался форвардом «Перуджи»«Краснодар» может приобрести 19-летнего ивуарийского форварда итальянской «Перуджи» Жаном-Армелем Дроле. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.Кот в мешке. Луис Адриано – наиболее вероятное приобретение «Спартака»Кот в мешке. Луис Адриано – наиболее вероятное приобретение «Спартака»«Советский спорт» предсказывает, чего ждать от бразильца, который в шаге от перехода в «Спартак».«Зенит» предложил Самарису 2,7 миллиона евро в годПолузащитник «Бенфики» Андреас Самарис в случае перехода в «Зенит» будет получать 2,7 миллиона евро в год, сообщает Ojogo.pt.Переход Попова в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболистаПереход полузащитника «Спартака» Ивелина Попова в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболиста, сообщает Offnews.bg.«Байер» готов продать Хавьера Эрнандеса за 25 миллионов«Байер» может расстаться с форвардом Хавьером Эрнандесом.Самедов станет игроком «Спартака» уже сегодня?Самедов станет игроком «Спартака» уже сегодня?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Оби Микел подписал контракт с «Тяньцзинь Теда»Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае. 29-летний нигериец подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Теда».Диего Коста: Я не буду говорить о судьях, иначе меня дисквалифицируют на пять матчейФорвард «Челси» Диего Коста заявил, что не будет обсуждать английских судей, чтобы не получить длительную дисквалификацию.«Ювентус» рассматривает Колашинаца в качестве замены ЭвраЗащитник «Шальке» Сеад Колашинац считается главным кандидатом на замену Патрису Эвра в случае ухода француза из «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Спартак» делает все, чтобы не упустить Жар-птицу». Обзор Ловчева«Спартак» делает все, чтобы не упустить Жар-птицу». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о последних событиях РФПЛ.Сесар Аспиликуэта: «Челси» нужно усвоить урок и вернуться еще сильнееЗащитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о настроении в команде после поражения в лондонском дерби от «Тоттенхэма».Арсен Венгер: Санчес хочет остаться в «Арсенале»Главный тренер «Арсенала» опроверг информацию, что нападающий Алексис Санчес намерен покинуть клуб.Юрий Газзаев: Пожелал Зуйкову удачи в «Зените»Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился мнением о переходе защитника Сергея Зуйкова в «Зенит».«Спартак» заблокировал трансфер Таски в «Трабзонспор»По информации издания Futbol Arena, московский «Спартак» и турецкий «Трабзонспор» не могут договориться о трансфере защитника красно-белых Сердара Таски.Защитник «Саутгемптона», которым интересуется «МЮ», попросил о трансфереЗащитник «Саутгемптона» Жозе Фонте принял решение покинуть «святых». Об этом сообщил спортивный директор клуба Лес Рид.Мората может вернуться в «Ювентус»Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии.
Главные новости
Хоккей
Худобин отправлен в фарм-клуб «Бостона»
Футбол
«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евро
Футбол
Форвард ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай»
Футбол
Зоран Тошич: «Трабзонспор» сделал мне предложение, но я хочу остаться в ЦСКА
Футбол
Дрис Мертенс: Поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился на предложение из Китая
Футбол
Папа Гуйе покинул «Ростов»
Футбол
«Краснодар» заинтересовался форвардом «Перуджи»
Ралли
Пятый этап «Дакара» сокращен из-за погодных условий
Футбол
«Челси» хочет подписать Льоренте
Футбол
ФИФА представила приз лучшему футболисту года
все новости
Суонси
Суонсикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Фернандо Льоренте
Фернандо Льорентевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы