«Челси» хочет подписать Льоренте

Интерес к нападающему «Суонси» Фернандо Льоренте проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что Льоренте смог бы стать хорошей альтернативой для Диего Косты, если тот по каким-то причинам не сможет играть. Конте знаком с возможностями Льоренте по работе в «Ювентусе».

Также сообщается, что «Челси» в январе может взять испанца в аренду или подписать его на постоянной основе. Впрочем, «Суонси» пока не намерен расставаться с игроком, и «Челси» предстоит убедить их отпустить нападающего.

В текущем сезоне 31-летний Фернандо Льоренте провел 18 матчей за «Суонси» и забил шесть мячей.

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