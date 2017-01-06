Digital Chaos пробилась в полуфинал ESL One Genting
Команда Digital Chaos вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.
В финале верхней сетки турнира DC переиграли китайскую пятерку из Wings Gaming со счетом 2:1.
Wings Gaming проведут свой матч за выход в полуфинал с победителем пары WarriorsGaming.Unity - Execration.
ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.
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