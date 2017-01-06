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Пятый этап «Дакара» сокращен из-за погодных условий

Источник:  Официальный сайт ралли-марафона «Дакар»Комментарии

Пятый этап ралли «Дакар-2017» сокращен в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Ранее планировалось, что длина этапа составит 692 километра. В связи с проблемами с погодой организаторы решили, что соревнования завершатся после первой контрольной отметки. Она расположена за 219 километров от старта.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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