Пятый этап «Дакара» сокращен из-за погодных условий

Пятый этап ралли «Дакар-2017» сокращен в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Ранее планировалось, что длина этапа составит 692 километра. В связи с проблемами с погодой организаторы решили, что соревнования завершатся после первой контрольной отметки. Она расположена за 219 километров от старта.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.