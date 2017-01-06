«Краснодар» заинтересовался форвардом «Перуджи»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евро

«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евро Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Нападающий ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал Fotospor.

Форвард ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай» Нападающий ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал Fotospor.