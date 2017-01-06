«Краснодар» заинтересовался форвардом «Перуджи»
«Краснодар» может приобрести 19-летнего ивуарийского форварда итальянской «Перуджи» Жаном-Армелем Дроле. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.
Как отмечает издание, помимо «Краснодара» нападающим итальянского клуба интересуются голландские клубы ПСВ и «Аякс».
В нынешнем сезоне итальянской Серии B Дроле семь раз выходил в составе «Перуджи», но результативными действиями не отметился.
Согласно Трансфермаркету, стоимость ивуарийского форварда составляет 800 тысяч евро.
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