«Сочи» в гостях разгромил «Барыс»
Хоккеисты «Сочи» на выезде крупно переиграли «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.
Заброшенными шайбами у сочинцев отметились Иван Захарчук, Алексей Пепеляев, Андрей Костицын и Юрий Александров.
Отметим, что свой четвертый «сухой» матч на ноль в сезоне провел голкипер «Сочи» Константин Барулин, отразивший 33 броска по своим воротам.
После этой игры ХК «Сочи» набрал 69 очков в 47 встречах чемпионата и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс», имея в активе 68 баллов, занимает шестое место на «Востоке».
В следующем матче 8 января «Сочи» в Ханты-Мансийске встретится с местной «Югрой». «Барыс» в тот же день примет на своей площадке «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - ХК Сочи - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Захарчук 18:25 (0:1). Пепеляев (Костицын, Игнатушкин), 32:41 (0:2). Костицын (Крикунов, Пепеляев), 46:36 (0:3). Александров 55:48 (0:4).
Место и дата
06 января 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция