«Сочи» в гостях разгромил «Барыс»

Хоккеисты «Сочи» на выезде крупно переиграли «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами у сочинцев отметились Иван Захарчук, Алексей Пепеляев, Андрей Костицын и Юрий Александров.

Отметим, что свой четвертый «сухой» матч на ноль в сезоне провел голкипер «Сочи» Константин Барулин, отразивший 33 броска по своим воротам.

После этой игры ХК «Сочи» набрал 69 очков в 47 встречах чемпионата и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс», имея в активе 68 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче 8 января «Сочи» в Ханты-Мансийске встретится с местной «Югрой». «Барыс» в тот же день примет на своей площадке «Торпедо».

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