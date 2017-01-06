Папа Гуйе покинул «Ростов»

Сенегальский защитник Папа Гуйе не будет выступать за «Ростов». Он не полетел на первый тренировочный сбор команды.

Сегодня «Ростов» отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ. В их составе нет Папы Гуйе. «Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замен», - сказал источник, знакомый с ситуацией. Его слова приводит ТАСС.

В текущем сезоне 32-летний Папа Гуйе провел пять матчей за «Ростов» во всех турнирах. По данным Transfermarkt, его контракт истекал летом 2018 года.

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