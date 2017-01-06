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Дрис Мертенс: Поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился на предложение из Китая

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс высказался о переходе своего партнера по национальной команде Акселя Витселя из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Деньги важны, и поверьте, мой друг Витсель не спал ночами, прежде чем согласился на предложение. Это очень трудный выбор, потому что нужно принимать во внимание много аспектов. Всегда задумываешься, поступаешь ли ты правильно, - цитирует Мертенса Goal.com со ссылкой на Il Mattino. 

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Напомним, 3 января «Зенит» объявил о переходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.

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