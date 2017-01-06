Зоран Тошич: «Трабзонспор» сделал мне предложение, но я хочу остаться в ЦСКА

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он отметил, что предпочел бы остаться в ЦСКА.

«Да, действительно, у меня были контакты (с «Трабзонспором»), но сейчас я не думаю об этом. Я привязан к ЦСКА, и мой приоритет – это новый контракт с клубом. На следующей неделе я поеду в Москву, и мы сядем за стол переговоров, чтобы обсудить новый контракт. В «Трабзонспоре» связывались со мной, но сначала для меня идет ЦСКА, а уж потом все остальные», - цитирует Тошича Sportske.net.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» интересуется Тошичем и просматривал игрока на матче с «Уралом». В текущем сезоне 29-летний Зоран Тошич провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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