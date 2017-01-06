Форвард ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай»

Нападающий ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал Fotospor.

Как сообщает издание, турецкий клуб предложил за переход 23-летнего бразильца 3,5 миллиона евро.

Ранее, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил о возвращении Витиньо в ЦСКА.

Напомним, что Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году, за армейцев нападающий провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Добавим, что два сезона нападающий провел в аренде в «Интернасьонале», и своей игрой привлек внимание многих клубов Бразилии. По информации O Globo, ЦСКА хочет получить с продажи бразильца 10 миллионов евро.

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