«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евро
Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к
переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать
бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Фиорентина» согласилась продать игрока в китайский клуб.
Сумма трансфера составит 45 миллионов евро, что на пять миллионов меньше
обязательной суммы выкупа, прописанной в контракте игрока.
В текущем сезоне 29-летний Никола Калинич провел
24 матча за «Фиорентину» и забил 12 мячей при трех голевых передачах.
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