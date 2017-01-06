«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евро

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Фиорентина» согласилась продать игрока в китайский клуб. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро, что на пять миллионов меньше обязательной суммы выкупа, прописанной в контракте игрока.

В текущем сезоне 29-летний Никола Калинич провел 24 матча за «Фиорентину» и забил 12 мячей при трех голевых передачах.

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