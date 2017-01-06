Худобин отправлен в фарм-клуб «Бостона»

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отправлен в фарм-клуб «Провиденс Брюинз». Об этом сообщил официальный сайт команды.

Напомним, что 5 января «Бостон Брюинз» выставил Худобина на драфт отказов, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт. Таким образом, согласно регламенту, российский голкипер переведен в фарм-клуб.

Отметим, что Худобин перед стартом этого сезона подписал двухлетний контракт с «Бостоном» на сумму 2,4 миллиона долларов.

Добавим, в текущем сезон российский голкипер принял участие в восьми матчах, в одной из которых его команда одержала победу.