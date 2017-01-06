Джокович обыграл Вердаско и вышел в финал турнира в Дохе
Матч 1/2 финала турнира АТР в Дохе (Катар) между
испанцем Фернандо Вердаско и сербом Новаком Джоковичем завершился победой
сербского теннисиста. Итоговый счет
матча - 4:6, 7:6 (7), 6:4 в пользу Джоковича
Матч продолжался два часа и 22 минуты. Отметим,
что на тай-брейке второго сета Джокович отыграл пять матчболлов. Серб сделал
больше эйсов (3:2) и совершил меньше двойных ошибок (1:3). В финале Новак
сыграет с победителем пары Энди Маррэй (Великобритания) – Томаш Бердых (Чехия).
Турнир АТР
Доха (Катар)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 237 190 долларов
1/2 финала
Матч
Вердаско Ф. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:4, 6:7, 3:6
Место и дата
06 января 17:15, , Онлайн-трансляция
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