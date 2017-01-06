Андрей Разин: «Югра» провалила начало матча, но нас спас первый гол

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Согласен, что мы провалили начало матча. Нас спас первый гол. Мы почувствовали игру, забили хорошие и удачные голы. Скажу в адрес ребят, что они молодцы, пластались и ловили шайбы на себя. В третьем периоде по блокированным броскам было 10:0 в нашу пользу, в этом и залог успеха.

Утром СДК нам сообщил, что у нас Купцов дисквалифицирован. Нам в срочном порядке пришлось искать нового центрального нападающего, который с утра сегодня отпахал две тренировки, это Евгений Лапенков. И в итоге, он стал героем. Такая хоккейная жизнь, - передает слова Разина официальный сайт «Югры».

Напомним, что в «Югра» на домашней площадке уверенно переиграла «Спартак» со счетом 5:2.