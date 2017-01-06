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Алексей Ярушкин: Со счета 1:3 отыгрываться сложновато

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражение от «Югры» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Вроде неплохо начали игру. Забили хороший гол в начале. Затем пропустили три гола, опять же с такого счета 1:3 отыгрываться сложновато. Ребята старались, и старались два периода. Но соперник здорово сыграл, и по счету, - передает слова Ярушкина официальный сайт «Югры».

Напомним, что в «Югра» на домашней площадке уверенно переиграла «Спартак» со счетом 5:2.

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