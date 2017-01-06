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Альберт Демченко: Чемпионат Европы стал удачным для российских саночников

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал выступление сборной команды на чемпионате Европы в Германии.

- На чемпионате Европы российские саночники проявили себя достаточно хорошо, и я его считаю удачным для нас. Может быть, я поставил бы и отличную оценку, если бы не случилось досадное падение Семена Павличенко в командной гонке. Случилось недоразумение, Семен очень хорошо шел по трассе, но так получилось. Хорошо, что в результате падения он не получил травм, - передает слова Демченко ТАСС.

Напомним, что в пятницу российский саночник Семен Павличенко одержал победу на проходящем в немецком Кенигзее чемпионате Европы по санному спорту. Днем ранее серебряным медалистом стала россиянка Татьяна Иванова.


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