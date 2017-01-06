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«СКА-Хабаровск» подтвердил назначение Гордеева главным тренером

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» стал Андрей Гордеев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что с 41-летним специалистом заключено соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Ранее Гордеев сообщал о предварительной договоренности с клубом.

«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. 

На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте», - сказал Гордеев.

Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение «Анжи».41-летний Гордеев известен по работе в «Сатурне», донецком «Металлурге», «Сибири». Последним местом его работы была «Мордовия», которую он возглавлял в 2015-2016-м годах.


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