«СКА-Хабаровск» подтвердил назначение Гордеева главным тренером
Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» стал
Андрей Гордеев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что с 41-летним специалистом
заключено соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Ранее
Гордеев сообщал о предварительной договоренности с клубом.
«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи.
На сегодняшний день клуб и команда уже прошли
определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться
дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки,
комплектования буду решать уже на месте», - сказал Гордеев.
Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение «Анжи».41-летний Гордеев известен по работе в «Сатурне», донецком «Металлурге», «Сибири». Последним местом его работы была «Мордовия», которую он возглавлял в 2015-2016-м годах.