«Зенит» встретится с «Видеотоном» и ташкентским «Локомотивом» на сборе в ОАЭ

Петербургский «Зенит» объявил имена своих соперников по товарищеским матчам на первом тренировочном сборе, который пройдет в Дубае с 11 по 22 января.

Сине-бело-голубые подтвердили, что 14 января их соперником станет «Айнтрахт» из Франкфурта, который после 16 туров занимает четвертое место в Бундеслиге. 18 числа «Зениту» предстоит матч с венгерским «Видеотоном», лидирующим в национальном чемпионате по итогам 19 туров. Последнюю игру на сборе подопечные Мирчи Луческу проведут 20 января против действующего чемпиона Узбекистана «Локомотива» (Ташкент).

Напомним, «Зенит» после 17 туров идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги и на пять очков отстает от «Спартака», который лидирует в чемпионате. Первый официальный матч в 2017 году сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.