Тим Сестито: Сможем победить СКА, если сыграем так же, как с ЦСКА, и реализуем пару моментов

Нападающий рижского «Динамо» Тим Сестито оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2) и поделился ожиданиями от встречи с петербургским СКА.

- Мы провели очень хороший матч. Нам противостояла отличная команда, в которой играют хоккеисты высокого класса. Мы вышли готовыми к борьбе, вся игра в ней и прошла. К сожалению, в этот раз ЦСКА хватило пары голов. Я горжусь тем, как играла команда, все играли от сердца.

В субботу будет очень тяжелый матч. СКА проиграл несколько матчей, и «Динамо» очень хочет одержать победу. Нужно сыграть так же, как с ЦСКА, реализовать пару моментов, и тогда будет возможность выиграть, - приводит слова Сестито официальный сайт рижского «Динамо».

Напомним, 5 января подопечные Нормундса Сейейса потерпели поражение от ЦСКА со счетом 0:2. Голы в третьем периоде забили Кирилл Петров и Владимир Жарков. Рижане замыкают таблицу Западной конференции, имея в активе 42 очка после 46 игр.

Матч «Динамо» Р - СКА состоится в Риге 7 января и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Армейцы в четырех последних матчах потерпели четыре поражения: от «Ак Барса» (3:4 Б), «Локомотива» (1:2), минского «Динамо» (4:5) и финского «Йокерита» (2:3).